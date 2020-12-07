مدرب الهلال السوداني يهدي فوز فريقه لنصر الدين

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أهدى الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للهلال السوداني، انتصار الفريق على فايبرز الأوغندي بهدف نظيف، والتأهل إلى دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، للاعب الفريق نصر الدين الشغيل الذي غاب عن اللقاء بسبب وفاة شقيقه.

وعن أداء الهلال في مباراة فايبرز، قال مانولوفيتش: «كانت مواجهة صعبة للغاية، وفي أول 30 دقيقة لم نلعب بشكل جيد، لكن بعد ذلك تحسناً كثيراً وأضعنا فرصاً مؤكدة، وكان يمكن أن ننهي الشوط الأول منتصرين بهدفين أو 3 دون رد».

وأضاف زوران إنهم منعوا المنافس من إحراز الأهداف، ثم انطلقوا نحو الهجوم، فجاء هدف المباراة الوحيد، وأضاف: «من المهم أن نستعد جيداً، ولا مشكلة لدي في مواجهة أي فريق، أهدي الفوز على فايبرز لقائد الفريق، نصر الدين، الذي غاب عنا في مباراة اليوم، بسبب وفاة شقيقه، ومن هنا أرسل أحر التعازي له ولأسرته».

فيما يرى فريد كاجوبا المدير الفني لفيبرس الأوغندي، أن فريقه كان الأفضل خلال مواجهة الهلال السوداني، التي أقيمت، في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا. وكرر الهلال فوزه على الأفاعي الأوغندية، بنتيجة (1/0)، سجله المهاجم محمد موسى الضي في الدقيقة (63)، على ملعب الهلال، وتأهل الهلال لدور الـ32 بمجموعة المواجهتين (2/0).

وقال مدرب فيبرس: «ما كان لفريقي أن يخسر أمام الهلال، فقد صنعنا عدداً من الفرص، وكنا أفضل بكثير من الهلال، لكننا لم نكن محظوظين بإحراز أهداف من الفرص المؤكدة التي صنعناها».

وأضاف: «أعتقد أن لاعبي الهلال كانوا أكثر خبرة، بينما فريقي به لاعبون صغار، ولهذا السبب لم نحرز الأهداف، ونحن تعاملنا بمنهج فني جيد مع المباراة، ولكن الفريق لا يفوز حينما لا يحرز الأهداف».

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