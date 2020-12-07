المريخ السوداني يهاجم لجنة الانتخابات

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

هاجم مجلس إدارة نادي المريخ قرار لجنة الانتخابات بتكوين لجنة تسيير للنادي، وعد المجلس قرارات اللجنة منعدمة كأنها لم تكن، ووصفها من خلال بيان صدر عن المجلس بالجهة غير المختصة والتي لا تعرف الحيادية، ووقوعها في مخالفات، وجاء في البيان: طالعنا أمس بياناً من لجنة الانتخابات بتكوين لجنة تسيير لإدارة نشاط نادي المريخ والسبب يتعلق بعجز المجلس عن إدارة النشاط بجانب استقالة معظم مجلس الإدارة.

واستنكر البيان وصف مجلس المريخ بالعاجز، واصفاً إياه بالافتراء على الحقائق، وشدد أن المجلس يقوم بتسيير أعباء النادي بكل جدية واقتدار، واستدل بفوز الفريق ببطولة الدوري الممتاز 3 مرات على التوالي بجانب تخطيه مرحلة الدور التمهيدي في البطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري، وكذلك إنجاز ملف التسجيلات بصورة ممتازة، وخاطب البيان أعضاء الجمعية العمومية بأنهم من منح الشرعية لمجلس الإدارة وأنهم جزء لا يتجزأ من الإنجازات التي تمت في مجال التشريع وحوكمة إدارة النادي.

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