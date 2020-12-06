الهلال يُكمل فرحة تأهل الفرق السودانية افريقياً

المصدر: دبي-ياسر قاسم

أكمل الهلال السودان فرحة التأهل للفرق السودانية قارياً، بفوزه على ضيفه فايبرز الأوغندي بهدف سجله محمد موسى الضي في الشوط اثلاني لمباراة الإياب التي جرت في ملعبه بمدينة أمدرمان، ليكرر فوزه ذهاباً في أوغندا بنفس النتيجة، وذلك في الدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا.

ويخوض الهلال مواجهته في دور الـ 32 أمام المتأهل من الأشانتي كوتوكو الغاني ونواذيبو الموريتاني وانتهت مباراتهما ذهاباً في نواكشوط بالتعادل 1-1، وكان الغريم التقليدي، المريخ سبق الهلال في التأهل لنفس المرحلة بتخطيه اتوهو الكنغولي.

فيما تأهل فريق الأمل ثالث الفرق السودانية إلى دور الـ 32 للبطولة الكونفدرالية بتخطيه منافسه الزنجباري "كيكوسي" وتم إعفاء هلال الأبيض من خوض الأدوار التمهيدية لتصبح الفرق السودانية الأربعة متواجدة في الدور الأول للبطولتين الافريقيتين.

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