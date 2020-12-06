تأجيل انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للهيئات الرياضية، لأجل غير مسمى، وذلك كإجراء احترازي، لعدم تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وأصدرت الوزارة بياناً رسمياً، قالت فيه: «في ضوء القرارات والإجراءات الاحترازية للجنة الأزمات بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والخاصة بمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، والمتعلقة بضرورة التزام جميع مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات الاحترازية، وبناء على طلبات اللجنة الأوليمبية المصرية، وعدد من العديد من الهيئات الرياضية، وما عرضته الإدارة المركزية للطب الرياضي، فقد ارتأت وزارة الشباب والرياضة، إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، في جميع الهيئات الرياضية، والتي كان مقرراً لها الانعقاد خلال الفترة المقبلة، وذلك بدءاً من السبت 5 ديسمبر 2020».

وسيكون لهذا القرار تأثير في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي كان مقرراً لها يناير المقبل، بعد قرار الاتحاد الدولي «فيفا»، بمد عمل اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد، برئاسة عمرو الجنايني، حتى نهاية ديسمبر الجاري، وبالتالي، قد يكون هناك قرار بتعيين مدير تنفيذي لإدارة الاتحاد، حتى تتضح الرؤية. وقال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن القرار، هو تأجيل إقامة الجمعيات العمومية في الهيئات الرياضية على مستوى الجمهورية، ولم يتم إلغاؤها وفقاً للقانون، بهدف الحفاظ على سلامة جميع أعضاء المنظومة الرياضية داخل مصر.

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