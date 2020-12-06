الأهلي يكمل الثلاثية بالتتويج بكأس مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

توج الأهلي ببطولة كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخه بعد فوزه على طلائع الجيش في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب.

ونجح لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا في تسجيل هدف الأهلي في الدقيقة 65 عقب نزوله بدقائق معدودة، ولكن فريق طلائع الجيش استطاع تعديل النتيجة عن طريق لاعبه ناصر منسي في الوقت القاتل.

واحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين، لتظل النتيجة كما هي، ليتجه الحسم إلى ركلات الترجيح التي نجح الأهلي في حسمها ليتوج بالثلاثية عقب الفوز بالدوري، وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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