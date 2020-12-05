تعرف على تشكيلة الأهلي في نهائي كأس مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي المصري، تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش، المقرر لها العاشرة من مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب في نهائي كأس مصر.

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوي وعلي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ومروان محسن.

وضم موسيماني قائمة بـ22 لاعباً في معسكر الأهلي لمواجهة الطلائع، وهم : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وبدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم

ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

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