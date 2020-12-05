تغيير وحيد في تشكيلة الأهلي أمام الطلائع في نهائي كأس مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

يُجرى الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي المصري، تغييراً وحيداً في تشكيل الفريق لمباراة طلائع الجيش المقرر لها العاشرة من مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب في نهائي كأس مصر عن التشكيل الذى خاض مباراة الزمالك الأخيرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع"، وسيكون هذا التغيير بمشاركة طاهر محمد طاهر بدلاً من جونيور أجاي الذى خرج من قائمة المباراة للإصابة.

ويرغب المدير الفني للنادي الأهلي في الدفع بطاهر محمد طاهر في التشكيل الأساسي وهو ما سيتم إعلانه في المحاضرة الأخيرة التي تسبق التحرك لملعب برج العرب

وخاض الأهلي مباراة الزمالك الجمعة قبل الماضية وفاز فيها بهدفين مقابل هدف وتوج باللقب الأفريقي بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعمرو السولية وحمدي فتحي وجونيور أجاي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة مروان محسن.

ودخل طاهر محمد طاهر ضمن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، وضم موسيمانى قائمة بـ22 لاعباً في معسكر الأهلي لمواجهة الطلائع، وهم : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

ويسعى المارد الأحمر للتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدوري للمرة الخامسة على التوالي ثم الفوز بدوري الأبطال الأفريقي على حساب الغريم التقليدي الزمالك لأول مرة منذ سبع سنوات، بينما يطمح الطلائع للتتويج بأول بطولة في تاريخه.

وتأسس النادي الأهلي عام 1907 ويحمل الرقم القياسي للفوز بكأس مصر برصيد 36 لقباً آخرها موسم 2016 – 2017 على حساب المصري، فيما تأسس نادي طلائع الجيش عام 1997 تحت مسمى نادي الجيش تم تغيير اسمه لطلائع الجيش عام 2004 وأفضل إنجازاته في كأس مصر بلوغ نصف النهائي في نسخة 2012 – 2013.

ألتقى الأهلي وطلائع الجيش في 27 مباراة قبل صدام الليلة، فاز المارد الأحمر في 22 لقاءً وسجل 59 هدفاً في شباك الطلائع الذي اكتفى بخمسة تعادلات وسجل ثمانية أهداف ولم يحقق أي فوز.

لقاء وحيد جمع الطرفين في كأس مصر وشهد تفوق الأهلي (3 – 1) في ربع نهائي نسخة 2006 – 2007 والأهداف جاءت عن طريق محمد أبو تريكة (هدفين) والأنجولي أمادو فلافيو للأهلي بعد أن تقدم سامح العيدروس للطلائع.

وفي طريقة للنهائي لأول مرة خاض الطلائع مسيرة استثنائية عندما تجاوز دكرنس في الدوري الأول بهدف بعدها تفوق على مصر للمقاصة بنفس النتيجة، ثم فجر مفاجأتين من العيار الثقيل وأطاح بطرفي نهائي النسخة الماضية بيراميدز بفارق ركلات الترجيح والزمالك (3 – 1) في ربع ونصف النهائي.

سجل الأهلي 9 أهداف خلال مشواره في النسخة الحالية لكأس مصر مقابل 4 أهداف في شباكه، والأهداف جاءت عبر المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجايي ووليد سليمان (هدفين) وأحمد الشيخ ومحمد مجدي "قفشه" وحمدي فتحي هدف وحيد.

أحرز لاعبو الطلائع خمسة أهداف خلال مسيرتهم في كأس مصر هذا الموسم عبر الرباعي أحمد سمير (هدفين) وحسام سلامة "باولو" والرواندى كيفين موهيري وعمرو مرعي، ولم تستقبل شباك الحارس محمد بسام سوى هدف وحيد طوال 420 دقيقة عن طريق نجم الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا".

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