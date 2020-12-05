الكاميروني سونج يغادر الملعب بسبب انهيار فريقه أمام المقاولون العرب

المصدر: دبي-ياسر قاسم

غادر النجم الكاميروني الكسندر سونج ملعب المباراة التي جمعت فريقه أرتا سولار الجيبوتي مع مضيفه المقاولون العرب المصري في الدور التمهيدي من كأس الكونفدرالية الأفريقية التي اقيمت باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر في مصر.

سونج لاعب برشلونة وأرسنال السابق غضب بعد خماسية المقاولون في الشوط الأول ورفض استكمال اللقاء، ليقوم مدرب فريقه باستبداله.

وانتهت المواجهة بفوز المقاولون بنتيجة "9-1" ليتأهل إلى الدور القادم "10-1" بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان سونج إنضم لفريق أرتا سولار قبل أسابيع، في صفقة مفاجئة، نظرا لاسم اللاعب الكبير، وتواضع مستوى النادي الجيبوتي.

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