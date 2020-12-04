الزمالك يستعد لإطلاق شركة كرة قدم ويتعاقد مع «رونالدينيو الدنمارك»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

كشف أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، عن أن شركة كرة القدم بالنادي ستظهر قريباً، وأنه في خلال شهر واحد سيتم إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بالشركة، وأوضح أن إنشاء الشركة مهم أولاً للحفاظ على الفريق من أي أزمات، وكذلك لاقتصاد النادي، وستكون لها ميزانية منفصلة، وأكد يونس في تصريحات عبر قناة ناديه، أن باتشيكو لن يرحل عن تدريب فريق الكرة، وطالب الجماهير بالتصدي للشائعات.

في سياق آخر، أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، إجراءات تعاقده مع اللاعب (المصري الدنماركي) أمير عادل، في صفقة انتقال حر، لمدة 4 مواسم قادمة، وعقد عبدالحليم علي مدير الكرة بالزمالك وعضو لجنة الكرة، جلسة مع اللاعب، شهدت توقيع العقود الرسمية.

وكان نادي ساربسبورغ النرويجي، هو المحطة الأخيرة لأمير عادل (26 عاماً)، قبل انتقاله للزمالك، وخاض اللاعب الملقب بـ «رونالدينيو» الدنمارك، رحلة احتراف في كل من هولندا والسويد والنرويج، وشارك اللاعب مع منتخب مصر الأول، في مباراة ودية عام 2017، وحصد مع منتخب مصر للشباب على بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2013.

وعلى جانب آخر وقع صالح جمعة، لاعب الأهلي السابق، عقود انتقاله إلى نادي سيراميكا كليوباترا، الوافد الجديد للدوري المصري الممتاز.

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