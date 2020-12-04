«كورونا» يصيب 6 لاعبين من فايبرز الأوغندي قبل لقاء الهلال السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أبعد فيروس «كورونا»، 6 من لاعبي فريق فايبرز الأوغندي من السفر للخرطوم، والمشاركة مع فريقهم في لقاء الإياب بأم درمان، حيث تم إجراء فحص لهم، تمهيداً لدخول الأراضي السودانية، وأظهرت الفحوصات إصابتهم بفيروس «كورونا»، ويتعين عليهم الدخول في حجر صحي لمدة 14 يوماً.

استعداد

ويستعد فايبرز لمباراة الإياب من الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا ضد الهلال، المقرر بعد غدٍ، الأحد، وخسر الفريق الأوغندي مباراة الذهاب أمام الهلال في كمبالا بهدف أحرزه وليد الشعلة.

على جانب آخر، تقدم نادي المريخ باستئناف ضد قرار لجنة شوؤن اللاعبين غير الهواة، بخصوص تفاصيل صاحب تسجيل الثلاثي رمضان عجب وبخيت خميس ومحمد الرشيد، وسلم المكتب التنفيذي لنادي المريخ، استئنافاً لكل قرارات لجنة شوؤن اللاعبين، وأصبح أمام اللجنة استئنافان، أحدهما من الهلال، والآخر من المريخ، وسوف تحدد لجنة الاستئنافات موعداً خلال الساعات المقبلة، للنظر في الطلبات المقدمة لها.

واتخذت لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد السوداني لكرة القدم، في اجتماعها الأخير، قرارات مثيرة بشأن 3 من لاعبي المريخ، أثاروا جدلاً خلال فترة التعاقدات الشتوية الأخيرة، بعد توقعيهم لعقدين مع ناديين مختلفين.

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