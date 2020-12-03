الهلال يستعيد صدارة الدوري السعودي في مباراة مؤجلة

المصدر: أ ف ب

استعاد الهلال صدارة الدوري السعودي لكرة القدم أمس الأربعاء، عقب فوزه على ضيفه الفتح 3-صفر على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الهلال، السوري عمر خريبين (ق31)، وسالم الدوسري (ق47)، ومحمد كنو (ق52).

ورفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة، في حين بقي الفتح رابعاً برصيد 10 نقاط.

وشهدت المباراة عودة لاعب خط وسط الهلال عبدالله عطيف، ولعب في الدقائق العشر الأخير من المباراة. وهذا الظهور هو الأول لعطيف بعد غيابه منذ فبراير الماضي لإصابته بالرباط الصليبي في مواجهة شباب الأهلي الإماراتي ضمن دوري أبطال آسيا.

واستحوذ الهلال على مجريات المباراة، وبعد محاولات عدة نجح في قص شريط الأهداف إثر كرة عرضية ارتقى لها خربين ولعبها برأسه قوية داخل المرمى (ق31).

ولاحت فرصة للفتح لمعادلة النتيجة ولكن كرة الجزائري سفيان بن دبكة مرت إلى جوار القائم (ق36)، وتدخلت تقنية الفيديو في مناسبة أخرى وألغت هدفاً للهلال لوجود خطأ قبل تسجيل الهدف (ق39).

ومع انطلاقة الشوط الثاني، عزز الهلال تقدمه بهدف ثان، عندما مرر الفرنسي بافيتيمبي غوميس كرة عرضية حولها الدوسري قوية إلى يسار الأوكراني ماكسيم كوفال (ق47).

وبعد أربع دقائق أضاف الهلال هدفه الثالث عندما استفاد كنو من كرة زميله غوميس التي ارتطمت بالقائم وأعادها بكل سهولة داخل المرمى (ق52).

وفي مباراة أخرى، عمّق أبها جراح ضيفه النصر عندما حول تأخره بهدف مع نهاية الشوط الأول إلى فوز 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

وتقدم النصر بهدف أيمن يحيى (ق19)، ورد أبها بهدفي السويدي كارلوس ستراندبيرغ (ق55 و71).

ورفع أبها رصيده إلى 7 نقاط وتقدم للمركز الثاني عشر، بينما بقي النصر على رصيده السابق 3 نقاط في المركز الخامس عشر.



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