القضاء العراقي يُبطل انتخابات اللجنة الأولمبية

المصدر: دبي-علي شدهان

حسم القضاء العراقي اليوم الخميس الجدل الذي استمر لأكثر من أسبوعين حول انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية، والتي جرت 14 نوفمبر الماضي، واسفرت عن تشكيل مكتب تنفيذي جديد برئاسة سرمد عبدالإله خلفا للمكتب المنتهية ولايته برئاسة رعد حمودي نجم كرة القدم السابق، وذلك بإصدار قرار أبطل من خلاله كل ما نتج عن تلك الانتخابات.

عدم إعتراف

وجاء قرار القضاء العراقي اليوم، متناغما مع ما جاء في خطابي اللجنة الأولمبية الدولية 20 و25 نوفمبر والتي أبدت من خلالهما عدم الإعتراف بنتيجة انتخابات 14 نوفمبر.

نزع فتيل

واسهم قرار القضاء العراقي في نزع فتيل أزمة شغلت الوسط الرياضي في عموم العراق، وأنهت تخوفه من شبح عقوبات دولية على الرياضة العراقية.

نزاهة القضاء

وبعد صدور القرار مباشرة، أبدى سرمد عبدالإله احترامه التام للقرار، مثنيا على نزاهة القضاء العراقي، ودوره الايجابي في حل الازمة.

المرحلة القادمة

ومن جانبه، أكد رعد حمودي التزامه بقرار القضاء العراقي، مشيرا إلى أن إصلاحات ستتم خلال المرحلة القادمة وفقا للقانون العراقي، وقانون اللجنة الأولمبية العراقية رقم 29 لسنة 2019، وآليات اللجنة الأولمبية الدولية.

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