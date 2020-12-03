قتله الروتين.. صرخة شقيقة "كريم الكرة العراقية"

المصدر: دبي- علي شدهان

قتله الروتين.. صرخة أطلقتها شقيقة الدولي كريم سلمان نجم كرة القدم العراقية السابق، قبيل رحيله عن الدنيا متأثرا بمضاعفات قاتلة بوباء "كورونا" أمس الأربعاء في أحد مشافي العاصمة بغداد بعد أيام قليلة من اصابته بالوباء القاتل.

اتهام خطير

وراج في مختلف الأوساط العراقية، اتهام خطير بالتقصير في إمكانية انقاذ حياة الراحل كريم سلمان "55 عاما"، النجم الذي مثل اسود الرافدين خلال الفترة من 1988 حتى 1994، وشارك مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد 1988 في كوريا الجنوبية.

طلب عاجل

وفي التفاصيل، تردد أن طلبا عاجلا وصل إلى إدارة أحد مشافي بغداد بحتمية نقل كريم للمشفى لتدهور حالته، وهبوط تركيز الأوكسجين إلى مستوى متدن، بعدما اكتفى بالعلاج من الوباء بالبقاء في منزله، وعدم مراجعة أي من المشافي.

روتين ممل

وأشارت مصادر عراقية إلى أن إجراءات "روتينية مملة" قبيل الدخول في المشفى المعني، أدت إلى التعجيل برحيل "كريم الكرة العراقية" بعد انتهاء كمية الاوكسجين في دمه بشكل متسارع، وعدم وجود جهاز اوكسجين في سيارة الإسعاف التي نقلته إلى المشفى بشكل سريع تنفيذا للطلب العاجل، وهذا ما لخصته صرخة شقيقة الراحل، "قتله الروتين الممل في كيفية إدخاله إلى المشفى"!

النجم الرابع

ويعد كريم سلمان، النجم الدولي العراقي الشهير الرابع الذي يغيبه وباء "كورونا" عن الدنيا بعد الساحر احمد راضي، و"المدفعجي" ناظم شاكر، وصخرة الدفاع علي هادي، الثلاثي الذي رحل قبل تشهر قليلة من هذا العام.

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