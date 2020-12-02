مرتضى منصور يتوعد.. وقفشة ملك القاضية

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

توعد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بالرد على اتهامات وجود مخالفات مالية ضد مجلس ناديه، وقال في بيان عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: أجلت الرد على ادعاء المخالفات الوهمية، إلى ما بعد مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، حتى لا أشغل اللاعبين.. انتظروا الرد بمفاجأة قاسية».

وقررت وزارة الشباب والرياضة في مصر، إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك، وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة المستشار أحمد بكري، بسبب ثبوت مخالفات مالية رصدتها لجنة تفتيش مشتركة من وزارة الرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات، وتم إحالة المخالفات إلى النيابة للتحقيق.

في سياق منفصل، كذّب الدولي المغربي، أشرف بن شرقي، مهاجم الزمالك، ما تردد عن رغبته في الرحيل عن النادي الأبيض، وهو ما كشف عنه أحمد حسام «ميدو»، لاعب ومدرب الزمالك السابق، وقال عبر برنامجه «أوضة اللبس»: «بن شرقي طلب مغادرة الفريق».

وكتب اللاعب عبر صفحته على «إنستغرام»: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين»، وذلك للرد على ما قاله ميدو.

ملك القاضية

وعلى الطرف الآخر نال محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب الأهلي المصري، النصيب الأكبر من اهتمام جماهير الفريق الأحمر، وعادت جملة «القاضية ممكن» تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما تمكن الأهلي من الصعود للمباراة النهائية لكأس مصر، بالفوز على الاتحاد السكندري، أول من أمس، بنتيجة (2-1)، وكان «قفشة» هو صاحب هدف الحسم لصالح فريقه.

ويلتقي الأهلي مع فريق طلائع الجيش، السبت المقبل، في نهائي الكأس، وفي حال فوز الأهلي باللقب، يلتقي الفريقان مرة أخرى على لقب كأس السوبر المصري، الذي يقام بين بطلي الدوري والكأس، وفي حالة حصول فريق واحد على اللقبين، يواجه وصيف الكأس في السوبر.

وكان اللاعب هو بطل السيناريو ذاته في المباراة التي نال فيها فريقه لقب دوري أبطال أفريقيا، على حساب منافسه التقليدي الزمالك، وبعد استمرار التعادل (1-1)، سجّل «قفشة» هدف الحسم قبل نهاية المبارة بأقل من دقيقة، وجاء الهدف مصحوبا بتعليق التونسي عصام الشوالي الذي قال: «القاضية ممكن»، وهي الجملة التي تغنى بها جمهور الأهلي ليلتها.

وحصل نجم الأهلي على جائزة «نسر» مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، وكتبت الصفحة الرسمية للنادي عبر فيسبوك: «ملك القاضية محمد مجدي قفشة، هو نسر مباراة اليوم».

وفي سياق مختلف، كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات، بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد تلقى إخطاراً من نظيره العربي، بتحديد يوم 11 من يناير المقبل، موعداً لمباراة الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي، في إياب الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، والذي تم تأجيله بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الإسماعيلي بهدف دون رد.

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