نقل نهائي كأس مصر إلى ملعب برج العرب

المصدر: البيان الإلكتروني

تلقى الأهلي المصري خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، يفيد بنقل مباراة نهائي كأس مصر إلى ستاد برج العرب.

وسبق وأعلنت لجنة المسابقات عن إقامة نهائي الكأس يوم السبت المقبل الموافق الخامس من شهر ديسمبر الجاري.

وكان من المقرر أن تقام المباراة النهائية في الثامنة من مساء السبت على استاد القاهرة، قبل أن يتم تغيير ملعب المباراة إلى ستاد برج العرب.

وفاز الأهلي على الاتحاد بهدفين لهدف في ملعب السويس الجديد يوم الثلاثاء، بينما تخطى طلائع الجيش نظيره الزمالك بثلاثة أهداف لهدف في ملعب برج العرب.

يذكر أن طلائع الجيش سيشارك في نهائي الكأس لأول مرة في تاريخه.

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