المدير الإداري للأهلي المصري يتعرض لأزمة صحية

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض الكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لوعكة صحية دفعته للتوجه إلى مستشفى دار الفؤاد.

وبدأ أطباء مستشفى دار الفؤاد على الفور بإجراء بعض الفحوصات الطبية لعدلي قبل تحديد مراحل العلاج.

ويمتلك عدلي تاريخًا طويلًا في الإدارة الرياضية على مستوى الفريق لأول لكرة القدم والمنتخب الوطني الأول حيث قاد عدلي المنتخب الوطني إداريًا لسنوات وسنوات قبل أن ينتقل لإستكمال مسيرة عطاءه مع النادي.

وكان النادي الأهلي قد توج مؤخرًا بدوري أبطال إفريقيا بعد التغلب على الزمالك بهدفين لهدف كمها أن المارد الأحمر تأهل لنهائي كأس مصر ليضرب موعًا مع طلائع الجيش.

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