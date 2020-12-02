النيابة المصرية تخلي سبيل المتهمين بواقعة التنمر على شيكابالا بكفالة 500 جنيه

المصدر: البيان الإلكتروني

أمرت نيابة بندر الأقصر اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل المتهمين الـ4 مرتكبي واقعة حمل "كلب" بميدان صلاح الدين خلال الاحتفالات بفوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للأندية، حيث تم العمل على تفريغ الكاميرات بمختلف أرجاء الميدان لكشف المتورطين في الواقعة، وتم ضبط عدد منهم والتحقيق معهم، وأمرت بإخلاء سبيلهم بكفالة 500 جنية لكل منهم، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".

البداية كانت بتلقي اللواء عاصم يس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً بسرعة ضبط المتهمين في واقعة التنمر على أحد لاعبي نادي الزمالك بميدان صلاح الدين خلال الاحتفالات بفوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للأندية، وعلى الفور تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 10913 إداري قسم شرطة الأقصر لسنة 2020، بشأن انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يشمل قيام عدد من الأشخاص بحمل كلب أسود اللون يرتدي "تي شيرت أبيض" للتنمر على محمد عبد الرازق وشهرته "شيكابالا" وسط هتافات مسيئة للاعب.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الأقصر، إنه فور ظهور الفيديو والتأكد من الواقعة بميدان صلاح الدين الأقصري، تم على الفور تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وبقيادة اللواء طارق يحيى مدير البحث الجنائى بالأقصر، والعميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد جادو رئيس مباحث الأقصر، وتم تفريغ كافة الكاميرات المراقبة بالمحلات والكافيهات المحيطة بالميدان لكشف هوية المتورطين بالواقعة.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر من تحديد هوية المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازم تم ضبط المتهمين الأربعة بالواقعة وهم كل من، "م.خ" 17 سنة وشهرته "زلزال" مقيم بمنطقة أبو الجود، و"ش.م" 27 سنة عاطل، مقيم بشارع محمد فريد، و"أ.م" 28 سنة عاطل، مقيم بشارع نادي المدينة، و"ك.ف" 27 سنة نجار مقيم بمنطقة الكرنك، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وفي جلسة تجديد حبسهم قررت النيابة إخلاء سبيلهم بكفالة 500 جنيه على ذمة القضية.

ويقول بدري الهجان وأحمد عبد الجواد المحامين الحضور بالقضية، إن النيابة قد أخلت سبيل المتهمين مع الاستمرار في التحقيقات وذلك لوجود محل إقامة معلوم للمتهمين ولا يخشى هروبهم، وأن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي الغرض منه المحافظة على أدلة الدعوى من الضياع وليس بعقوبة على المتهمين، وأن النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.

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