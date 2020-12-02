وفاة لاعب مغربي بعد صراع طويل مع السرطان

كشفت تقارير صحفية مغربية وفاة محمد أبرهون لاعب المنتخب المغربي السابق والمغرب التطواني ونادي ريزا سبور التركي، اليوم الأربعاء، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان عن عمر ناهز 31 عاما، وقالت صحيفة المنتخب أن وفاة اللاعب الشاب أحزنت كل معارفه وأصدقائه وعائلته بالنظر للأخلاق الطيبة التي كان يتمته بها.

وتوفى لاعب المغرب التطواني والمنتخب المغربي السابق عن عمر 31 عاما، بعد معاناة كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية مع مرض السرطان، الذي كان يتلقى يصارعه بأحد المستشفيات التركية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز