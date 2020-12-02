(كورونا) يغتال كريم سلمان نجم كرة القدم العراقية

المصدر: دبي- علي شدهان

اغتال وباء (كورونا)، الدولي كريم سلمان نجم كرة القدم العراقية السابق بعد ظهر اليوم الأربعاء في أحد مشافي العاصمة العراقية بغداد، بعد معاناة قاسية مع الوباء استمرت أياما لم تفلح معها كل محاولات إنقاذ المدافع الصلب.

55 عاما

ويعتبر الراحل كريم سلمان (55 عاما)، من بين أشهر لاعبي كرة القدم العراقية في مركز الدفاع، حيث مثل أسود الرافدين خلال الفترة من 1988 حتى 1994، وشارك مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد 1988 في كوريا الجنوبية.



آخر محطة

وكانت المحطة الأخيرة في مشوار الراحل كريم سلمان مع كرة القدم، العمل مدربا لفريق الكرخ البغدادي.

4 نجوم

وبرحيل كريم سلمان، يكون وباء (كورونا)، قد اغتال 4 من ألمع نجوم كرة القدم العراقية، حيث سبقه في الرحيل عن الدنيا، أحمد راضي وناظم شاكر وعلي هادي.

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