طلائع الجيش يجرد الزمالك من لقبه ويلتقي الأهلي في نهائي كأس مصر

المصدر: أ ف ب

فجر طلائع الجيش مفاجأة من العيار الثقيل وزاد محن الزمالك عندما جرده من لقب بطل مسابقة كأس مصر في كرة القدم بالفوز عليه 3-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-1) الثلاثاء على ملعب الجيش ببرج العرب في الدور نصف النهائي.

وجاء فقدان الزمالك للقب بعد أربعة أيام من خسارته المباراة النهائية مسابقة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الماضي أمام غريمه التقليدي مواطنه الأهلي 1-2.

وتقدم طلائع الجيش عن طريق احمد سمير من ركلة حرة مباشرة سددها على يسار محمود عبد الرحيم "جنش" (ق37)، وأدرك قائد الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" التعادل من ركلة حرة مباشرة سددها على يسار محمد بسام (ق45+2).

واحتكم الفريقان الى الشوطين الإضافيين حيث كانت الكلمة الأخيرة لطلائع الجيش الذي سجل هدفين عبر سمير من ركلة جزاء سددها على يسار جنش (ق93)، والبديل عمر مرعي (112).

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها طلائع الجيش المباراة النهائية للمسابقة في تاريخه.

ويلتقي طلائع الجيش في النهائي مع الأهلي الذي قلب الطاولة على الاتحاد السكندري محولا تخلفه صفر-1 الى فوز 2-1 على ملعب السويس الجديد.

وتقدم الاتحاد السكندري عن طريق العاجي رزاق سيسيه (ق35) بعدما انفرد بمحمد الشناوي وسدد الكرة على يساره، وأدرك محمد مجدي "افشه"، مسجل هدف الفوز في مرمى الزمالك في النهائي القاري، التعادل للأهلي في الدقيقة 72 من تسديدة قوية على يسار عماد السيد.

وسجل حمدي فتحي هدف الفوز عندما استغل كرة عرضية لحسين الشحات وتابعها برأسه على يمين عماد السيد (ق89).

ويسعى الأهلي الى اللقب الثالث هذا الموسم بعد الدوري المحلي ودوري أبطال افريقيا.

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