بالفيديو.. الإيطالي أنجلو مساعد مدرب ضمك السعودي يشهر إسلامه
نشر رئيس نادي ضمك السعودي صالح أبو نخاع، عبر حسابه في "تويتر"، فيديو يظهر الإيطالي أنجلو مساعد الجزائري نور الدين بن زكري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يشهر إسلامه.
وأرفق أبو نخاع الفيديو بالقول: "الحمد لله، هذا الفوز الحقيقي، الإيطالي أنجلو (حسين) يعلن إسلامه".
وظهر في الفيديو نور الدين بن زكري رفقة الإيطالي الذي اختار اسم حسين، وفالح مستور مدير المسؤولية الاجتماعية بالنادي السعودي ورئيس النادي.
بالفيديو.. الإيطالي أنجلو مساعد مدرب #ضمك السعودي يشهر إسلامهhttps://t.co/QObOuitDdh#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائماً pic.twitter.com/7GyMXDWHLf— البيان الرياضي (@AlBayanSports) December 1, 2020
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