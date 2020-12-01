وقف تسجيل ثلاثي المريخ السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

كشفت لجنة الاستئنافات العليا بالاتحاد السوداني لكرة القدم عن إيقاف تسجيل اللاعبين رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس لفريق المريخ، وقال عضو في لجنة الاستئنافات لـ«البيان الرياضي»: «تلقينا طلباً من نادي الهلال بإيقاف تسجيل اللاعبين الثلاثة إلى حين النظر في الاستئناف المقدم من النادي ضد قرار لجنة شؤون اللاعبين، والتي أوصت بتسجيل اللاعبين المذكورين في كشوفات نادي المريخ بعد توقيع عقوبات عليهم بسبب توقيعهم تعاقدات مع الهلال والمريخ». وكانت أزمة قد نشبت داخل الاتحاد السوداني لكرة القدم بعد قرار رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور كمال شداد إيقاف تسجيل اللاعبين للمريخ إلى حين النظر في الاستئناف، لتخرج تصريحات من عضو مجلس إدارة الاتحاد معتز الشاعر واصفة خطوة شداد بالمعيبة والتجاوز الصريح للمؤسسية.

ويتوقع أن تتصاعد الأزمة بعد صدور قرار لجنة الاستئنافات العليا بالحكم لأي من الهلال والمريخ، وسبق أن هدد نادي الهلال باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في حال لم ينصفه الاتحاد السوداني لكرة القدم من خلال مؤسساته العدلية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز