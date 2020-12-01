جماهير الكرة العراقية تطالب بالعودة إلى مدرجات الملاعب

المصدر: دبي- علي شدهان

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الرياضية في مختلف القنوات العراقية، بسلسلة مطالبات وصفت بالجادة والخطرة أطلقتها روابط جماهير فرق كرة القدم العراقية، تدعو فيها وبإصرار إلى العودة إلى ملاعب مباريات الجولة السادسة للدوري الممتاز رغم فرض الإجراءات الاحترازية من وباء "كورونا".

الجولة السادسة

وتنطلق الجولة السادسة من الدوري العراقي الممتاز اليوم الثلاثاء بمباراة النفط وضيفه الديوانية، فيما تقام 4 مباريات الأربعاء، و5 مباريات الخميس.

يأس جماهيري

وتأتي مطالبات جماهير فرق الكرة العراقية بالعودة إلى ملاعب مباريات الجولة السادسة للدوري الممتاز، نتيجة يأس تلك الجماهير من إمكانية نقل مباريات البطولة عبر "الرياضية العراقية"، القناة شبه الحكومية، وفي ظل مقارنة الحضور الجماهيري الكبير جدا في مناسبات اجتماعية أخرى غالبا ما تقام في مراكز التسوق الكبرى في العاصمة بغداد خصوصا، ومدن العراق عموما!

التحرك الفوري

وطالبت شخصيات رياضية عدة بضرورة التحرك الفوري لتلبية مطالب روابط جماهير فرق كرة القدم العراقية بإصدار قرار من الجهات العليا المعنية يسمح بعودة الجماهير إلى ملاعب مباريات الدوري، ولو بنسبة محددة، مع الحرص على التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية من جائحة "كوفيد19".

إشارات واضحة

وزاد إصرار جماهير فرق كرة القدم العراقية في المطالبة بالعودة إلى الملاعب خلال المباريات، أسوة بقطاعات حياتية أخرى عادت إلى ممارسة نشاطها بشكل طبيعي، ما صدر من إشارات واضحة من الاتحاد العراقي لكرة القدم بمواصلة "الالتزام" بقرارات "خلية الأزمة" التي تمنع دخول الجماهير إلى الملاعب حاليا احترازا من وباء "كورونا"، وعدم تحديد موعد لعودة الجماهير إلى مدرجات الملاعب.

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