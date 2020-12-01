دبي تُعيد حارس عرين أسود الرافدين مشافى من "كورونا"

المصدر: دبي- علي شدهان

يغادر دبي اليوم الثلاثاء عائدا إلى العاصمة العراقية بغداد، جلال حسن حارس مرمى منتخب العراق الأول لكرة القدم، بعد تماثله للشفاء التام من وباء "كورونا"، الذي أصابه خلال معسكر أسود الرافدين في دبي قبل أسبوعين.

الحجر الصحي

وخضع جلال حسن لفترة الحجر الصحي، وتلقى العلاج اللازم في أحد مشافي دبي، مع السلوفيني التش، المدرب المساعد في الجهاز الفني لأسود الرافدين، والذي شفي أيضا من "كورونا"، ويعود اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد.



العودة لدبي

ويتوقع أن يعود جلال حسن والتش إلى دبي مع منتخب العراق للمشاركة في البطولة الدولية الرباعية التي تقام في الإمارات خلال الفترة من 9 حتى 12 يناير 2021 بمشاركة منتخبات الإمارات والعراق واسكتلندا وروسيا.

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