الأمل السوداني يهدد بالانسحاب من الكونفدرالية

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

هدد جمال حسن سعيد، رئيس نادي الأمل عطبرةالسوداني، بالإنسحاب من البطولة الكونفدرالية الأفريقية التي يشارك فيها الفريق، وأبدى انزعاجه لعدم اهتمام الاتحاد السوداني للكرة وحكومة ولاية نهر النيل التي ينتمي إليها النادي، بنادي الأمل عطبرة في بداية مشواره الإفريقي، وقال: للأسف «مافي زول واقف معانا».

وكشف رئيس مجلس إدارة نادي الأمل عن نيتهم مخاطبة الاتحاد السوداني، للحصول على عملة أجنبية من بنك السودان لتسهيل مهمة السفر إلى زنزبار للقاء الإياب، وأضاف: من الصعوبة شراء عملة أجنبية من السوق السوداء في هذه الظروف الاقتصادية الحرجة.إذا لم تصدق لنا عملة أجنبية من بنك السودان عبر الاتحاد العام ليس بمقدورنا إلا الانسحاب من الكونفدرالية، وكان فريق الأمل قد كسب مباراة الذهاب بهدف.

وفي أروقة الاتحاد السوداني لكرة القدم قال معتز الشاعر عضو مجلس إدارة الاتحاد: إن التوجيه الصادر من رئيس اتحاد الكرة كمال شداد، لمسؤول الانتقالات بالاتحاد سامي جديد والمتعلق بإيقاف إكمال إجراءات انتقال ثلاثي المريخ رمضان عجب ومحمد الرشيد إلى جانب بخيت خميس معيب. وأضاف: التوجيه غير شرعي، لأنه صدر من جهة غير مختصة،لافتاً إلى أن القرار يخص لجنة الاستئنافات وبالتالي فإن قرار رئيس الاتحاد بلا قيمة، كما أن شداد تدخل بطريقة غير مقبولة. يذكر أن، مجلس المريخ تفاجأ بقرار صادر من رئيس الاتحاد قضى بإيقاف إجراءات اللاعبين المشار إليهم وهو ما أثار حفيظة المسؤولين.

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