أول تعليق من مرتضى منصور على خسارة الزمالك

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد رئيس الزمالك "المعزول"، مرتضى منصور، مساء السبت، في أول تعليق على خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري، أنه لا يشعر بأي ضيق من لاعبي فريقه والجهاز الفني، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".

وقال: "لا أشعر بالضيق من أي لاعب أو من الجهاز الفني. الزمالك قدم مباراة كبيرة في النهائي. سأعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل بداية مران يوم الأحد للحديث معهم".

وشدد رئيس الزمالك "المعزول" على أن "الزمالك قدم مباراة كبيرة ولكننا خسرنا اللقب بخطة ممنهجة"، وفقا لموقع "في الجول".

وزعم مرتضى منصور أن "خطة ممنهجة ضدي بدأت بعزلي ثم التسبب في خسارتي الانتخابات ثم ضياع بطولة أفريقيا من الزمالك".

الأهلي يحصد لقب الأميرة السمراء

وحصد الأهلي لقب "الأميرة السمراء بعد 7 سنوات من الغياب، وأصبح ذلك اللقب هو التاسع في تاريخه ليواصل انفراده بالرقم القياسي كأكثر المتوجين باللقب ويتأهل لكأس العالم للأندية في قطر في فبراير 2021.

كما ضمن الأهلي مشاركته في السوبر الأفريقي في شهر ديسمبر المقبل في القاهرة أمام نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية.

وسجل الأهلي خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي حصدها، 36 هدفا وهو رقم تاريخي لم يسبقه أحد إليه من قبل كذلك.

وتوج الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي باللقب الإفريقي الثاني في تاريخه بعدما فاز به لأول مرة قبل 4 سنوات وعلى حساب الزمالك نفسه أيضا، ولكن حينها كان مدربا لماميلودي صندوانز الجنوب أفريقي.

عزل مرتضى منصور

وفي 4 أكتوبر الماضي، أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية قرارا بمنع رئيس نادي الزمالك من مزاولة أي نشاط رياضي، لمدة 4 سنوات بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لرئيس بديل له.

وطالب مرتضى منصور في دعوى قضائية وقف قرار اللجنة الأوليمبية المصرية، والذي يلزم إدارة النادي بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً منه واختصم منصور في الدعوى وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

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