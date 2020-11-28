كبار أوروبا يهنئون الأهلي بالنجمة الأفريقية التاسعة

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

تلقى النادي الأهلي المصري رسائل تهنئة من بعض الأندية الأوروبية الكبيرة، بعدما حقق عدداً من الأرقام القياسية، بفوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا، على حساب منافسه التقليدي، الزمالك، متغلباً عليه 2 - 1 في النهائي وبعث بايرن ميونخ، بطل أبطال أوروبا، بتهنئة مغلفة بالتحدي، وقال عبر موقعه على «فيسبوك»: «من بايرن بطل أوروبا إلى الأهلي بطل أفريقيا، تهانينا على الفوز بلقب دوري الأبطال، نراكم في كأس العالم للأندية».

وكتب نادي روما عبر «فيسبوك»: «تهانينا من العاصمة الإيطالية للنادي الأهلي بعد فوزه بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في ‏تاريخه». وأكد نادي الهلال السعودي في تغريدة على «تويتر»: «نبارك للنادي الأهلي وجماهيره إضافة النجمة التاسعة».

وغرد مانشستر سيتي: «مبروك للأهلي التتويج المستحق بلقب دوري أبطال أفريقيا»، وكتب أستون فيلا: «تهنئة خاصة للنادي الأهلي المصري، نادي القرن في أفريقيا بعد تتويجه بلقب دوري الأبطال للمرة التاسعة»، وغرد صن داونز: «مبروك لبيتسو موسيماني على تتويجه باللقب للمرة الثانية».

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وحصد الأهلي اللقب الغائب عن دولاب بطولاته منذ 7 أعوام، تحت قيادة مدربه الجنوب أفريقي موسيماني، الذي حقق اللقب القاري الثاني في تاريخه، وكان اللقب الأول على حساب الزمالك أيضاً، لصالح فريق صن داونز، وعزز المارد الأحمر رقمه القياسي في عدد مرات التتويج باللقب «9 مرات»، وينتظر مواجهة نهضة بركان المغربي، في السوبر الأفريقي 10 ديسمبر المقبل، كما تأهل إلى كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه.

تفوق

وتفوق الأهلي على ريال مدريد الإسباني في عدد مرات المشاركة بمونديال الأندية، حيث تواجد «الملكي» 5 مرات، فيما شارك الأهلي أعوام (2005 و2006 و2008 و2012 و2013)، وعلى صعيد الألقاب القارية وصل الأهلي للقب 21 في حين ينفرد الريال بالزعامة برصيد 26 لقباً قارياً.

وحقق محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي إنجازاً فردياً، بعدما أصبح أول رئيس نادٍ في أفريقيا يتوج باللقب لاعباً ورئيس نادي، حيث ساهم في التتويج بأول لقب قاري في تاريخ الأهلي عام 1982، وتكرر الإنجاز عام 1987.

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