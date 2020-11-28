النجم الساحلي يقترب من التعاقد مع فييرا

المصدر: (تونس - صالح قادري )

أوشكت مفاوضات إدارة النجم الساحلي التونسي مع المدرب برازيلي الأصل برتغالي الجنسية جورفان فييرا البالغ من العمر 67 سنة على الانتهاء، ليتولى المدرب السابق للعديد من الأندية الكبرى في الإمارات والسعودية ومصر والكويت والمغرب تدريب الفريق.

وأكد مصدر مسؤول في إدارة النجم أن المدرب المعني أصبح التعاقد معه وشيكاً، وهو الذي يحمل أربع جنسيات وهي البرازيلية والبرتغالية والمغربية والعراقية، ويطلق عليه اسم «أبو ياسين»، وقد أشرف فييرا على تدريب عدة فرق عربية وهي النصر والشارقة وبني ياس واتحاد كلباء من الإمارات وأربعة فرق من المغرب وهي الجيش المغربي والوداد البيضاوي واتحاد الدار البيضاء واتحاد طنجة.

إضافة للقادسية الكويتي والإسماعيلي المصري والطائي السعودي والزمالك المصري والكويت الكويتي وسموحة المصري إلى جانب منتخبات العراق وعمان والكويت وماليزيا. وفي انتظار قدوم فييرا يواصل اللاعب السابق للنجم الساحلي محمد علي نفخة تدريب الفريق مؤقتاً بحضور جميع اللاعبين.

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