مؤمن زكريا وزوجته يساندان الأهلي من المدرجات

المصدر: البيان الإلكتروني

حرص مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، وزوجته على حضور مباراة القمة من مدرجات استاد القاهرة، لمساندة فريقه الذي يخوض لقاء نهائي دوري أبطال افريقيا أمام الزمالك على أرضية إستاد القاهرة.

ويواجه النادي الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك في نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال افريقيا على إستاد القاهرة الدولي وفق موقع فيتو.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي معلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد هاني وحمدي فتحي وعمرو السولية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومروان محسن.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

وكانت حافلة الأهلي وصلت منذ قليل إلى إستاد القاهرة، استعدادًا لخوض المباراة. وقبل التحرك إلى الملعب عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية أخيرة للاعبين داخل فندق الإقامة.

وتطرق موسيماني خلال المحاضرة إلى التكليفات المحددة لكل لاعب، وفقًا لطريقة اللعب وخطة المباراة، ونقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.

تشكيل الزمالك:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومعه أحمد عيد في الجبهة اليمنى وإسلام جابر في اليسرى ومحمود علاء ومحمد عبد الغني في الارتكاز بالدفاع .

وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي وزيزو وبن شرقي وشيكابالا .

وفي الهجوم مصطفى محمد .

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