نهائي القرن.. مباشر لحظة بلحظة

المصدر: البيان الإلكتروني

تتجه أنظار الملايين من عشاق الكرة، صوب ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، لمتابعة الكلاسيكو الأهم والأشهر في الشرق الأوسط بين عملاقي الكرة المصرية الزمالك والأهلي،... ويتوقع أن يدخل الفريقان المباراة بالتشكيلتين التاليتين:

الأهلي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، وعلي معلول.

في خط الوسط: عمرو السولية، وحمد فتحي، ومحمد مجدي قفشه.

في خط الهجوم: جونيور أغاي، ومروان محسن، وحسين الشحات.

الزمالك:

في حراسة المرمى: أحمد أبوجبل.

في خط الدفاع: أحمد عيد، ومحمد عبد الغني، ومحمود علاء، وإسلام جابر.

في خط الوسط: طارق حامد، وفرجاني ساسي، وأحمد سيد زيزو، وأشرف بنشرقي، وكابونجو كاسونغو.

في خط الهجوم: مصطفى محمد.

تجدر الإشارة إلى أن الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا، سيضمن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية العام المقبل.

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