اتحاد الكرة المصري يحسم مصير مرتضى منصور في النهائي الإفريقي والأخير يصدر بياناً

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد كرة القدم المصري على حضور مجلس إدارة ناديي الزمالك والأهلي مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا

وأشار فضل في تصريحات تليفزيونية إلى أن رئيس الزمالك مرتضى منصور لن يحضر المباراة بسبب قرار ايقافه من اللجنة الأولمبية المصرية.

وتابع: سيكون هناك ممثل لرئيس الزمالك من حقه ان يحضر المباراة، مع التاكيد على احترامه للجميع داخل المنظومة.

وأكد أنه تم استخراج التصاريح لكافة الأشخاص الذى يحق لهم حضور المباراة بشكل رسمي، نافيا تواجد جماهيري في المباراة تاكيدا لقرار الكاف.

من جانبه حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على دعم لاعبي فريقه، حيث دعا عبر بيان مرئي على اليوتيوب إلى التزام الهدوء ونبذ التعصب والفتن بين الجمهور واللاعبين قبل تلك المواجهه الهامة.

مؤكدا أن المباراة ليست نهاية الكون وأن الخاسر أمامه بطولات عديدة أخرى ولابد من تهنئة الفائز.

كما استنكر مرتضى منصور محاولات بعض وسائل الاعلام إشعال الفتنة بين الطرفين، كما رفض محاولات التقليل من فريقه قبل المباراة.

كما تمنى مرتضى منصور الشفاء لمن تعرض للاصابة بفيروس كورونا من الطرفين قبل المباراة.

ويلتقي الزمالك مساء الليلة الجمعة امام الأهلي فى المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا على ملعب استاد القاهرة.

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