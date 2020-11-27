تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " اختيار الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها اليوم الجمعة من منافسات نهائي أبطال إفريقيا .

ويعاون غربال كل من عبد الحق ايتشعلي ومقران قواري والزامبي جاني سيكازوي حكما رابعا، بينما سيتولي المغربي رضوان جيد تقنية الفار خلال هذا اللقاء .

ويلتقي الأهلي المصري بنظيره الزمالك في الحادية عشرة من مساء اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي يقام باستاد القاهرة.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التى يُقام فيها نهائي دوري أبطال أفريقيا في أفريقيا بين فريقين من دولة واحدة ويطمع الأهلي لحصد اللقب التاسع في تاريخه فيما يأمل الزمالك في حصد النجمة السادسة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز