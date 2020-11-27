طبيب مصري يحذر من أزمات قلبية محتملة بسبب نهائي إفريقيا

المصدر: البيان الإلكتروني

حذر جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب في مصر، من حدوث أزمات قلبية محتملة لجمهور الأهلي والزمالك نتيجة مشاهدة مباراة نهائي إفريقيا التي تقام الليلة على ستاد القاهرة.

وقال شعبان في تصريحات لبرنامج "اللعيب" على قناة mbc مصر، إن الأزمات القلبية وارد حدوثها وبقوة نتيجة الإفراط والانفعال الزائد في التشجيع.

ووجه شعبان نصائحه لأصحاب الأمراض المزمنة بالحفاظ على هدوئهم خلال المباراة وعدم الانخراط في التعصب، نتيجة التشجيع حتى لا تحدث أي مضاعفات.

وتدور المباراة النهائية لبطولة توتال CAF دوري الأبطال، بين فريقي الزمالك والأهلي في التاسعة مساء يوم الجمعة بتوقيت القاهرة.

يذكر أن نهائي البطولة المزمع على ملعب إستاد القاهرة الذي تم إنشاؤه عام 1960 هو الأول في تاريخ كرة القدم الإفريقية الذي يجمع قطبي الكرة المصرية أحد أكبر أندية القارة، ما يضيف المزيد من الإثارة على أهم بطولات الأندية الإفريقية.

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