قمة الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا اليوم

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

يلتقي اليوم بإستاد القاهرة الدولي، وتحت حصار فيروس «كورونا»، فريقا الأهلي والزمالك، في نهائي تاريخي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، يجمع للمرة الأولى بين فريقين من بلد واحد، ويدير النهائي الجزائري مصطفى غربال، وتسبب «كورونا» في غياب 3 لاعبين من كل فريق، وهم صالح جمعة ووليد سليمان وديانج، «الأهلي»، ومحمود الونش وعبد الله جمعة ويوسف أوباما «الزمالك»، كما تغيب الجماهير بسبب الفيروس. والأهلي هو الأكثر تتويجاً باللقب (8 مرات)، أما الزمالك فحقق 5 ألقاب.

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