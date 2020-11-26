حرمان خربين من تمثيل منتخب سوريا مدى الحياة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قرر الاتحاد السوري لكرة القدم، حرمان عمر خربين لاعب الهلال السعودي، من تمثيل المنتخب السوري مدى الحياة، وإيقافه عن أي نشاط يندرج تحت مظلة اتحاد الكرة السوري بشكل نهائي.

وجاء القرار السوري، بسبب تدخل خربين، بقرارات المدرب التونسي نبيل معلول، بالإضافة إلى تصريحاته بعد قرار استبعاده من قائمة مباراة منتخب بلاده وتونس، واعتبرها الاتحاد السوري للكرة، مسيئة بحق مدرب المنتخب السوري وزملائه اللاعبين.

وأكد حاتم الغايب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، في مؤتمر صحفي أن إيقاف خربين، عن تمثيل منتخب سوريا لا رجعة فيه مهما حدث، ويعتبر خربين أحد أبرز نجوم الكرة السورية، وهو الهداف التاريخي السادس للمنتخب السوري، برصيد 18 هدفاً.

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