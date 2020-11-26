الحضري يتوقع فوز الأهلي على الزمالك " 2-1 " في النهائي الإفريقي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعرب عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن أمنياته بتتويج الأهلي باللقب التاسع من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال في تصريحات تليفزيونية:"أتوقع فوز الأهلي بهدفين لهدف في حالة إحراز هداف مبكر لأي من الفريقين، بينما إذا تأخر تسجيل الأهداف سيكون الغلبة بهدف نظيف".

ويصطدم الأهلي بالزمالك في المباراة التاريخية بنهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها غداً الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة.

وأضاف الحضري: "بالتأكيد أتمنى تتويج الأهلي لأنني ابن النادي وهذا النادي ساهم في صناعة اسم عصام الحضري".

وأضاف: "أتوقع تألق حارسي الفريقين محمد الشناوي ومحمد أبو جبل لأن الحارسين على مستوى مميز خصوصا في الفترة الأخيرة".

وعن اختياره في لجنة التصويت بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لاختيار جوائز الأفضل حول العالم، قال: "هذا شرف كبير لي وأي إنجاز أحققه فهو لمصر، لكن لن أعلن عن الاختيارات التي سأرسلها، نظرًا للسرية المطلوبة".

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