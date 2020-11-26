مصدر أمني ينفي اختطاف اللاعب المصري ميدو جابر من داخل أحد الفنادق

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت مصادر ما تم تداوله بشأن اختطاف ميدو جابر لاعب الأهلي المصري والمقاصة السابق والمنضم حديثا لأحد فرق الممتاز الصاعدة هذا الموسم " سيراميكا"، من داخل أحد الفنادق، مؤكدة أن الفحص أثبت أن شخصان ترددا على اللاعب بالفندق، وأنه قد غادر الفندق بصحبتهما برغبته، وأن ما تم تداوله عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، وفقاً لليوم السابع.

وكان مصطفى جابر شقيق ميدو جابر، أعلن عن اختفاء شقيقه من معسكر فريقه الحالي، وقال شقيق ميدو جابر إن إدارة النادي أبلغته بإن هنا شخصان طلبا التصوير مع ميدو جابر في فندق المعسكر، وبعدها اختفى اللاعب وفقا لتفريغ الكاميرات الخاصة بالفندق.

كما كشف مصدر داخل الفريق أن ميدو جابر لاعب الفريق تعرض للاختفاء من معسكر الفريق، مضيفا: "ميدو جابر غير متواجد في فندق المباراة، وتفاجئنا بذلك بعدما دخلنا غرفة الملابس".

وأكمل: "ميدو جابر غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته، وكان هناك شخصين في الاستقبال طلبوا التصوير معه ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساءً ولم يظهر حتى الآن".

وأتم: "طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتحرير محضر، اختفائه يثير دهشتنا".

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