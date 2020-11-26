القضاء العراقي يُوقف العمل بانتخابات اللجنة الأولمبية

المصدر: دبي-علي شدهان

أوقف القضاء العراقي، العمل بنتيجة انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية، والتي جرت 14 الجاري، وفاز بمنصب الرئيس فيها، سرمد عبدالإله، وتشكيل مجلس إدارة جديد، خلفا للمجلس السابق برئاسة نجم كرة القدم العراقية السابق رعد حمودي.

إيقاف العمل

واصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، حكماً بايقاف العمل بانتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية استناداً لاحكام المواد (51 و152 و 153 و 216) من قانون المرافعات المدنية.

شكوى حمودي

ويأتي القرار في ضوء الشكوى المرفوعة من قبل حمودي وفريقه ضد عبدالإله وفريقه، ومتزامنا مع قرار اللجنة الأولمبية الدولية 20 الجاري بتجميد أنشطة عمل الأولمبية العراقية.

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