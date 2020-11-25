10 ملايين دينار غرامة رئيس ناد عراقي

المصدر: دبي-علي شدهان

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم، تغريم حسين العنكوشي رئيس نادي الديوانية، 10 ملايين دينار عراقي (8 آلاف دولار).

تصريحات تلفزيونية

واستدعت اللجنة، العنكوشي للحضور بعد ظهر اليوم الأربعاء للاستماع إلى ردوده حول تصريحاته التلفزيونية في أحد البرامج الجماهيرية المعروفة، وما اعتبرته اللجنة تطاولا من العنكوشي بحق أعضاء الإتحاد.

عبارات جارحة

وأكدتْ لجنة الانضباط في حيثيات قرارها أن العنكوشي تطاول وانتقص من أعضاء الإتحاد في تصريحات تلفزيونية على خلفية تغريمه 5 ملايين دينار عراقي (4 آلاف دولار) في وقت سابق، باطلاقه الفاظا وعبارات جارحة بحق أعضاء الإتحاد.

استئناف القرار

وأوضحت اللجنة أنها اتخذتْ قرارها بتغريم العنكوشي استنادا لأحكام المادة 1/68، وبدلالة المادة 1/51، مع إمكانية استئناف القرار في غضون 7 أيام من تاريخ صدوره، على أن يتم تسديد المبلغ خلال 15 يوماً، وتنبيه العنكوشي بضرورة عدم تكرار تصريحاته بحق أعضاء الإتحاد.

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