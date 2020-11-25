عمومية الاتحاد الآسيوي للكرة في أكتوبر 2021

المصدر: البيان الرياضي

وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأربعاء، عبر تقنية فيديو الاتصال، على عقد اجتماع الجمعية العمومية الـ31 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في موعد مبدئي خلال أكتوبر 2021.

كما اطلع المكتب التنفيذي، على تطورات برامج التطوير في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والترتيبات التجارية خلال فترة جائحة كوفيد-19، وكذلك التوصيات المقدمة من اللجان العاملة التي عقدت اجتماعاتها خلال الشهر الماضي، من أجل مواصلة برامج التطوير في الاتحاد الآسيوي وأسرة كرة القدم الآسيوية.

فيما أعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن ثقته في أن كرة القدم الآسيوية ستعود لتواصل السطوع بقوة، بعد أن تتجاوز آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأكد أن الوحدة والشفافية، كانت مفتاح النجاح في السنوات السبع الماضية، مشدداً على أنها ستوفر أسس قوية من أجل مستقبل أكثر إشراقاً.

وقال: "أشكر كل أعضاء المكتب التنفيذي وجميع الاتحادات الوطنية على دعمهم في هذا العام الصعب ليس فقط بالنسبة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بل للرياضة والعالم ككل، وأحياناً تسير في المياه الهادئة، ولكن في أوقات أخرى عليك عبور العواصف، وأنا واثق من قدرة الاتحاد على عبور هذه العاصفة".

وأضاف: "أنا واثق أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يسير في الاتجاه الصحيح، وأننا إذا واصلنا العمل معاً فإننا سنتمكن على تحقيق أهدافنا وطموحاتنا، خاصة على صعيد المسابقات، لأننا أظهرنا بالفعل أننا في الظروف الصعبة نمتلك القدرة على تنظيم مباريات أهم بطولات الأندية في القارة، وهي دوري أبطال آسيا".

وتابع: "نحن نتطلع الآن للعمل على إقامة نهائي مميز لدوري أبطال آسيا يوم 19 ديسمبر 2020، ونعرب عن امتناننا للاتحادات الوطنية الأعضاء والأندية على مساعدتنا من أجل تحقيق هذا الإنجاز، حيث أكدنا أن قارة آسيا تمتلك الاحترافية الحقيقية".

وكشف الشيخ سلمان أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيواصل العمل على إقامة جميع البطولات خلال عام 2021، والعمل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل ضمان الاستكمال الناجح لمباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، مع المحافظة على أولوية صحة وسلامة جميع المشاركين.

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