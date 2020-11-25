«تحدي الدراجة العربية» افتراضياً السبت

المصدر: البيان الرياضي

بتوجيهات من الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، تعمل الأمانة العامة للاتحاد العربي للدراجات وتحت إشراف المستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد على التجهيزات النهائية لإطلاق الفعالية الافتراضية «تحدي الدراجة العربية».

والتي سيتم من خلالها رصد مشاركة الدراجين في الوطن العربي ومن كل الجنسيات، خلال الفترة من السبت وحتى 5 ديسمبر لقطع مسافة 30 كيلو متراً على أجهزة الدراجة الثابتة بأنواعها المختلفة داخل منازلهم أو قاعات أنديتهم بأقل وقت ممكن وتوثيق هذه المشاركة بصورة ثابتة وفيديو قصير وإرسالها مع إثبات لشخصية المشارك إلى الاتحاد العربي الذي سيقوم في نهاية المدة المقررة للمشاركة بإعلان أسماء الفائزين من جميع الفئات السنية ومن الجنسين وتكريمهم بشهادات استحقاق إلكترونية وجوائز عينية، كما سيمنح جميع المشاركين بهذه الفعالية شهادات مشاركة.

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