"الواتس آب" وسيلة التواصل الوحيدة بين لاعبي الزمالك حتى النهائي الإفريقي

المصدر: البيان الإلكتروني

طلب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من لاعبي الفريق منع الجلسات الجماعية في فندق الإقامة والاعتماد على الواتس آب كوسيلة للتواصل، حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع زيادة الإصابات بفيروس كورونا، خاصة مع اقتراب مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والتى تجمع الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، وفقاً لموقع "اليوم السابع".

وانتظم الزمالك في معسكر مغلق، مساء أول أمس الاثنين، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، حيث جاء برنامج مواجهة الأهلي في قلعة ميت عقبة بدايته بخضوع لاعبي الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، الأحد الماضي، استعداداً لمواجهة الأهلي قبل الدخول في المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، والمقرر امتداده حتى موعد الانتهاء من مباراة القمة الأفريقية، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا، حيث يخضع المعسكر بالكامل لإشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، فيما تم استبعاد محمود حمدي الونش، من الانضمام للمعسكر بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها قبل المعسكر إيجابية.

وتُعد مباراة القمة تاريخية كونها ستقام لأول مرة في تاريخ البطولة الأفريقية بين فريقين من نفس البلد، حيث سبق وأن التقى قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك من قبل في 8 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين في دور نصف النهائي نسخة 2005، ومثلهما في ربع نهائي نسخة 2008، ومثلهما في ربع نهائي نسخة 2012، ومباراتين أخريين في نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلي في 5 مباريات وتعادل الفريقين في 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك في أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض في تلك المواجهات.

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