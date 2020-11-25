3 لاعبين من النجم التونسي إلى الدوري المصري

المصدر: تونس - صالح قادري

إزاء الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها النجم الساحلي، وعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية منذ الموسم الماضي، لم يتردد ثلاثة لاعبين من الفريق، في قبول العروض التي تلقوها من طرف ثلاثة فرق مصرية، مبدين رغبتهم في التنازل عن أموالهم، لفائدة الفريق، لقاء فسخ عقودهم بالتراضي.

فبعد محمد أمين بن عمر، الذي انضم إلى فريق بيراميدز، وزياد بوغطاس، الذي التحق بنادي إنبي، جاء الدور على المدافع المحوري صدام بن عزيزة، لينضم إلى الاتحاد السكندري. وفضلاً عن رغبة اللاعبين في مغادرة الفريق لأسباب مالية، عجزت إدارة النجم الساحلي عن حسم اسم المدرب، لا سيما أن انطلاقة الموسم على الأبواب.

وحسب آخر الأخبار، فإن المدرب الجديد للنجم، سيكون البرتغالي فرانشيسكو شالو، البالغ من العمر 56 سنة، والذي درب فريق بارادو الجزائري منذ سنة 2018 إلى يونيو الماضي.

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