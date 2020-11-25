الهلال السوداني يشطب لاعباً بعد التعاقد معه

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

شطب نادي الهلال ياسر مزمل مهاجم الفريق الجديد والمنتخب الوطني بعد أيام من التعاقد معه في فترة الانتقالات الأخيرة، وأفاد مصدر من لجنة الهلال لـ«البيان الرياضي»، أن القرار تم اتخاذه بعد التأكد من أن اللاعب أصبح خارج حسابات الفريق بسبب الإصابة، وأضاف المصدر الذي فضل حجب اسمه أن فترة علاج اللاعب ستتواصل عدة شهور، وأن النادي اختار القاهرة لعلاج اللاعب.

مشدداً على أن المجلس سيحرص على إعادته في فترة الانتقالات المقبلة، مؤكداً على قيمة اللاعب الفنية وإمكانياته العالية كمهاجم حجز مقعد أساسياً في تشكيلة المنتخب الوطني. ولم يرفق نادي الهلال اسم اللاعب ياسر في الكشف الأفريقي للاعبين، ويواصل ياسر مزمل، جلسات علاج بتوصية من الطبيب المتابع لحالته، وكان قد خضع لجراحة ناجحة على هامش معسكر الفريق بالقاهرة.

على جانب آخر، انتهى اجتماع لجنة شوؤن اللاعبين غير الهواة باتحاد كرة القدم السوداني بشأن أزمة اللاعبين رمضان عجب، بخيت خميس، ومحمد الرشيد دون صدور أي قرار.

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