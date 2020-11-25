إقالة رئيس «كاف» انتصار لـ « عمرو فهمي»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

برز اسم المصري الراحل، عمرو مصطفى فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، وذلك بعد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي «فيفا»، بإيقاف الملجاشي أحمد أحمد، رئيس «كاف» 5 سنوات، وتغريمه 200 ألف فرانك سويسري، لتورطه في مخالفات مالية وإدارية.

فهمي الشاب الذي رحل في فبراير الماضي، إثر إصابته بمرض السرطان، وتمت إقالته من منصبه قبل وفاته على يد أحمد، أول من فتح هذا الملف، عندما تقدم في أبريل عام 2019، بشكوى للاتحاد الدولي «فيفا»، بشأن مخالفات مالية، ارتكبها أحمد إبان فترة رئاسته.

ودشن رواد «تويتر» في مصر، وسماً يحمل اسم فهمي، واعتبر متابعون أن هذا القرار ينتصر للراحل، وقال والده مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام الأسبق لـ «كاف»: «عمرو انتصر، حتى بعد وفاته. الحق عاد لأصحابه».

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