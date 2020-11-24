تصريح تلفزيوني يضع رئيس ناد عراقي أمام الانضباط

المصدر: دبي-علي شدهان

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، استدعاء حسين العنكوشي رئيس نادي الديوانية، أحد فرق الدوري العراقي الممتاز، إلى الحضور أمام اللجنة بعد ظهر غد الأربعاء، وذلك على خلفية تصريحاته في أحد البرامج التلفزيونية الجماهيرية المعروفة.

مثير للجدل

وعٌرف عن العنكوشي قوة تصريحاته، وصراحته الصادمة في تناول مختلف قضايا الشأن الكروي العراقي، ما جعله أحد أبرز الشخصيات المثيرة للجدل، رغم قصر مدة دخوله ميدان العمل في مجال كرة القدم العراقية.

غير مسبوق

ودشن رجل الأعمال العنكوشي مع انطلاقة الموسم الجديد، مشروعا غير مسبوق في مجال العمل الاحترافي في أندية كرة القدم العراقية، باستقطاب عدد كبير من اللاعبين الأجانب من مختلف دول لعالم لتمثيل فريقه الفتي، الديوانية، وصرفه مبالغ طائلة من جيبه الخاص في سابقة قد تكون الأولى في الرياضة العراقية عموما، وكرة القدم خصوصا.

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