وزير الرياضة المصري يحسم الجدل: لا حضور جماهيري في نهائي أبطال إفريقيا

المصدر: وكالات

أكد وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، أن مباراة الأهلي والزمالك المقررة يوم الجمعة المقبل على "ستاد القاهرة"، ضمن نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، ستقام بدون حضور جماهيري.

وقال صبحي خلال فعاليات ندوة نبذ التعصب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: "مباراة الأهلي والزمالك المقررة يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا ستقام بدون حضور الجماهير".

وأضاف: "نهائي إفريقيا سيكون لأول مرة بين ناديين مصريين، إدارة الكرة في مصر نجحت في نقل المباراة لستاد القاهرة، لكن بسبب تداعيات فيروس كورونا وبعد اتفاق اتحاد الكرة مع نظيره الإفريقي، فلن تحضر الجماهير المباراة لكن المواجهة ستبث أرضيا ولن يتم غلق المقاهي يوم المباراة".

وأكمل صبحي: "التعصب ظاهرة نفسية خاصة وأن طبيعة الإنسان هي التحيز لآرائه وأفكاره، وهو ما ينعكس على تشجيع الأندية المصرية ومثال الانتماء للأهلي والزمالك".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز