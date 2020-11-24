اتحاد جدة ينتظر قرار "الفيفا" لسداد 56 مليون ريال للمدرب بيليتش

المصدر: البيان الإلكتروني

تنتظر إدارة نادي اتحاد جدة قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حول استئنافها على قرار إلزام النادي بدفع مبلغ 56 مليون ريال للصربى سلافان بيليتش، مدرب الفريق السابق كتعويض نظير فسخ عقده من طرف النادي.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية إن المحاميين المكلفين من النادي أصروا على تقديم الاستئناف رغم تضاؤل فرص كسبه، وذلك لإمكان خفض المبلغ قدر المستطاع عبر هذا الاستئناف، لحفظ حقوق النادي، قبل أن تتم مفاوضة المدرب حول خفض إجمالي المستحقات عن طريق حكم الاستئناف المنتظر، والذي من المتوقع ظهوره الأسبوع الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء يأتي حتى يتم خفض المبلغ من جهتين الاستئناف والمدرب.

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