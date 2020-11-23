شفاء لاعب بالزمالك من كورونا قبل النهائي الافريقي

المصدر: دبي-ياسر قاسم

تلقى فريق الزمالك، نبأ سارًا، بعد تعافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد حسن من إصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل أيام من نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهته الحاسمة أمام الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها الجمعة المقبلة، في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.

وظهرت نتيجة المسحة التى قام بها اللاعب أمس، وأثبتت سلبية العينة الخاصة به، وبالتالى شفائه من الفيروس وبذلك أصبح اللاعب سليم، وجاهز للانضمام لمعسكر الفريق، وفق الرؤية الفنيه للبرتغالى باتشيكو.

وسيقوم الاتحاد الافريقى لكرة القدم، بعمل المسحة الخاصة به يوم الاربعاء القادم، والتى ستحدد بصورة نهائية مصير أى لاعب فى المشاركة فى اللقاء.

وخضع لاعبو الزمالك لمسحة طبيه أمس الاحد، على هامش التمرين

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