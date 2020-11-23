شفاء محمد صلاح من فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تعافى النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد خضوعه لفحص طبي أمس الأحد.

وأكدت وزارة الصحة والسكان المصرية أن نتيجة فحص فيروس كورونا الأخير لمحمد صلاح، جاءت سلبية، مشيرا إلى أن صلاح تلقى جرعات البروتوكول العلاجي المصرى لمدة أسبوع حتى تعافى تماما من الفيروس.



وطمأنت وزارة الصحة الجمهور على سلامة ابنتى النجم محمد صلاح وعدم إصابتهما بالفيروس، مشيرا إلى أن اللاعب وأسرته خضعوا لمتابعة طبية دقيقة من قبل وزارة الصحة.

ووفقا لذلك، فإن صلاح بات جاهزا للمشاركة في تدريبات الفريق، من أجل خوض المباريات المقبلة في مختلف البطولات، وأولها مباراة أتالانتا الإيطالي بدوري أبطال أوروبا.



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